Maandag herbeginnen wegenwerken in dorpskern Kristof Vereecke

01 augustus 2020

12u08 0 Wachtebeke Maandag herstarten de werken aan de dorpskernvernieuwing in Wachtebeke.

Er gewekt wordt in het Dorp, vanaf Meersstraat tot Smishoek, inclusief het kruispunt met Stationsstraat en Rechtstro. Tijdens de-de werken is er een grote omleiding via de N70/R4. De lokale omleiding loopt via Merelstraat, Groenstraat, Walderdonk, Melkerijstraat, Stationsstraat en Axelvaardeken. Het Dr. J. Persynplein blijft bereikbaar via Rechtstro, dat tijdelijk ingericht wordt als tweerichtingsstraat.