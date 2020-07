Luchtballon in de problemen blijkt gezichtsbedrog Wouter Spillebeen

11u41 0 Wachtebeke De politie van regio Puyenbroeck kreeg deze morgen een melding dat een luchtballon op het punt stond om neer te storten. Een ploeg kwam ter plaatse, maar stelde vast dat de ballonvaarder helemaal niet in de problemen zat.

Volgens de melders zag het eruit alsof de ballon wel erg snel zakte boven Wachtebeke. Bij enkele bomen zag het er even uit alsof de luchtballon zou neerstorten. De bezorgde omstaanders belden de politie die meteen een ploeg ter plaatse stuurde, maar bij aankomst merkten ze dat de ballonvaarder zijn weg al verder had gezet.

“De ene ballon zakt al sneller dan de andere”, klinkt het bij de politie. “De ballonvaarder heeft weer opgetrokken en was al een heel stuk verder toen wij op de locatie kwamen. Hij zat helemaal niet in de problemen. Uiteindelijk is hij buiten ons grondgebied geland.”

