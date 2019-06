Lifestylebeurs zet papa’s centraal: “Evenementeneiland Puyenbroeck wordt Walhalla voor de man” Papa’s verwendagen mikken op gans het gezin Kristof Vereecke

06 juni 2019

21u14 0 Wachtebeke Het evenementeneiland van Puyenbroeck wordt komend weekend omgetoverd tot een ‘Walhalla voor de man’. De lifestylebeurs ‘Papa’s verwendagen’ focust zich op alles wat mannen leuk vinden: auto’s, moto’s, barbecues, bier,…. “Maar ook de rest van het gezin komt bij ons aan zijn trekken”, verzekeren organisatoren Lisette Van Poucke en Eddy Van de Sype.

Wie nog niet weet wat doen met Vaderdag komende zondag, moet zeker het evenementeneiland van Puyenbroeck overwegen. Lisette Van Poucke en Eddy Van de Sype organiseren er een lifestylebeurs voor papa’s. “Alles wat het mannenhart sneller doet slaan, vind je komend weekend bij ons. Auto’s, motoren, aanhangwagens, kleine tractoren, buitenkeukens, barbecues,…. Noem het op en we hebben het”, weet Eddy Van de Sype.

Nieuwe man

Maar ook de nieuwe man komt aan zijn trekken. “Mannen kunnen bij ons ook terecht voor een speciale gelaatsverzorging of het proeven van een lekker biertje. We willen de papa’s echt in de watten leggen. De eerste duizend papa’s trakteren we sowieso op een gratis Baptist van bij Brouwerij van Steenberghe. Ook de mama’s en de kinderen zullen zich trouwens niet vervelen. Er is een pak randanimatie voorzien: paardjes, springkastelen,.... Het moet echt een feest worden voor gans het gezin.”

Praktisch: Papa’s verwendagen, van 8 tot en met 10 juni op het evenementeneiland van Puyenbroeck. Een ticket kost 5 euro. Onder de 16 jaar mag je gratis binnen. www.lifestylebeurspapasverwendagen.be