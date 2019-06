Lifestylebeurs op evenementeneiland Puyenbroeck gesloten door slecht weer: “Maar morgen doen we sowieso open” Jeroen Desmecht en Kristof Vereecke

08 juni 2019

13u46 0 Wachtebeke De deuren van de lifestylebeurs ‘Papa’s verwendagen’ op het provinciaal domein van Puyenbroec k blijven vandaag gesloten. Organisatoren en medewerkers hebben de voorbij week alles op alles gezet om het evenementeneiland dit weekend om te toveren tot een ‘Walhalla voor de man’, maar het weer gooide roet in het eten. “Jammer, maar gelukkig zijn de voorspellingen voor de rest van het weekend gunstig”, klinkt het bij de organisatie. “Morgen tussen 10 en 18 uur is iedereen weer welkom.”

Overal op het domein dwarsen takken de wandelwegen. Deze ochtend nog blokkeerde een omgewaaide boom de toegang tot de sporthal. “Het is jammer, maar met dit weer is het niet veilig", zucht Freddy (69), broer van de organisator. “We zijn heel de nacht bezig geweest om de tenten te beveiligen. De gehuurde tenten hebben bijna allemaal standgehouden, maar voor een drietal kleinere tentjes was de wind er te veel aan. Om zes uur deze ochtend zijn we dan uiteindelijk de standhouders beginnen afbellen.”

(Lees verder onder de foto)

Een domper op de feestvreugde, maar geen afstel. Met opklaringen, maxima tussen 17 of 18 graden én af en toe eens een lokale bui, zien de weersverwachtingen er morgen een pak beter uit. ““Morgen openen we om 10 uur de deuren”, vertelt Freddy. “Voor we van start gaan, komen er nog een paar vrijliggers langs om o.a. de bloemen te fatsoeneren, zodat alles er als nieuw uitziet.”

Wie nog niet weet wat doen met Vaderdag, kan morgen terecht op de lifestylebeurs voor papa’s. “Alles wat het mannenhart sneller doet slaan, vind je komend weekend bij ons. Auto’s, motoren, aanhangwagens, kleine tractoren, buitenkeukens, barbecues,…. Noem het op en we hebben het”, weet organisator Eddy Van de Sype.

“Er komen dan ook zo’n 70 verschillende standhouders, waaronder veel Nederlanders, een Brit en een Fransman", vertelt broer Freddy. “Al zijn er misschien enkelen geen tent meer hebben, maar daar vinden we wel iets op”, besluit hij al lachend.

Praktisch: Papa’s verwendagen, van 9 tot en met 10 juni op het evenementeneiland van Puyenbroeck. Een ticket kost 5 euro. Onder de 16 jaar mag je gratis binnen. www.lifestylebeurspapasverwendagen.be