Leden steken ’t Kasseiken in nieuw jasje Jeugdhuis pakt vanaf februari uit met nieuw concept Kristof Vereecke

12 januari 2020

16u23 0 Wachtebeke Verven, schuren, herstellen,…de leden en sympathisanten van jeugdhuis ’t Kasseiken hebben er een druk weekend opzitten. Samen steken ze hun favoriete jeugdhuis de komende weken in een nieuw jasje.

De leden en sympathisanten van jeugdhuis ’t Kasseiken maken hun goede voornemens waar. Zo waren ze een heel weekend druk in de weer om hun favoriete jeugdhuis op te smukken. “Ons jeugdhuis was dringend toe aan een nieuw interieur”, klinkt het. “Daarom sluiten we nog tot 23 januari de deuren om te klussen. Iedereen die wil, kan de komende weken komen helpen. Bedoeling is om 24 januari opnieuw de deuren te openen met een spetterende nieuwjaarsreceptie.”

Nieuwe openingsuren en concept

Na die opening wil het jeugdhuis ook uitpakken met nieuwe openingsuren en een aantal nieuwe activiteiten. “We hebben gemerkt dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ een zeer druk en sociaal leven heeft. Daar willen we op inzetten. Daarom openen we het jeugdhuis voortaan ook na de schooluren. Om samen huiswerk te maken, samen een spel te spelen , groepswerken uit te voeren of gewoon om na te praten over een drukke dag. Geen betere plek dan ’t Kasseiken om na school stoom af te laten.”

Vanaf februari pakken ze er ook uit met een nieuw concept: ‘Fresh Friday’. “De eerste vrijdag van de maand organiseren we een muziekavond met een lokaal muziekbandje en een fijne dj.”