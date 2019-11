Langeledeschool organiseert zondag benefiet in kerk van Overslag: Stef Bos treedt op om extra klaslokalen te kunnen bouwen Kristof Vereecke

08 november 2019

18u54 0 Wachtebeke Komende zondag treedt Stef Bos op de in de kerk van Overslag. De opbrengst van het benefietconcert wordt gebruikt voor de bouw van enkele nieuwe klassen op de Langeledeschool.

Het gaat goed met de Langeledeschool in Wachtebeke. Zo goed dat er een gebrek is aan klassen. Daarom gebruikt de school al een aantal jaren klascontainers. Recent zijn er plannen om nieuwe lokalen te bouwen, maar om die te financieren is geld nodig. Daarom organiseert de school komende zondag om 14 uur een benefietconcert in de kerk van Overslag met niemand minder dan Stef Bos. Die heeft een erg goede reden om op te treden. Zo lopen zijn kinderen school op de Langeledeschool. Wie er nog bij wil zijn, moet snel wezen. De laatste tickets zijn verkrijgbaar via www.wicket.be/Langeledeschool.