Langelede moet properder: vaart wordt slibvrij en straat krijgt extra riolering Kristof Vereecke

07 januari 2020

12u04 0 Wachtebeke De gemeente Wachtebeke gaat voluit voor een propere Langelede. De befaamde Langeledevaart moet daarom de komende jaren slibvrij gemaakt worden. Daarnaast wil de gemeente werk maken van de aanleg van riolering.

“De jongste drie jaar zijn we telkens in de zomermaanden geconfronteerd met een verbod op het oppompen van water uit de vaart. Iets wat toch belangrijk is voor de landbouw in de buurt”, legt schepen van openbare werken Eddy Heirwegh (Open Vld) uit. “Daarom willen we een officieel meetpeil vastleggen. Op die manier weten we exact wanneer er te weinig water in de Langelede staat. Daarnaast willen we ook gewoon voorkomen dat er een oppompverbod komt. Daarom maken we de Langelede de komende jaren slibvrij. We hebben al een akkoord met het polderbestuur om het slib gefaseerd af te voeren. Daartegenover staat wel een kostenplaatje van zo’n 100.000 euro.”

Watergroep

De gemeente wil op termijn ook extra riolering aanleggen op de Langelede. “Dat is nodig willen we de Langelede structureel verproperen. Momenteel zijn we gesprekken gestart met De Watergroep. De werken zelf zullen wel maar ten vroegste tussen 2027 en 2030 uitgevoerd kunnen worden”, besluit Heirwegh.