Langelede Kermis gaat voor tweede keer op rij op zoek naar Homo Langelitis 57ste editie belooft opnieuw veel goeds Kristof Vereecke

28 augustus 2019

15u24 0 Wachtebeke Van vrijdag tot en met maandag viert de wijk Langelede voor de 57ste keer kermis. Voor het tweede jaar op rij gaan ze er op zoek naar de ‘Homo Langelitis’.

Starten doen ze op de Langelede traditioneel met een namiddag en avond voor de Langeleedse 60-plussers. ’s Avonds is er een seriekaarting voor hanen en een familiale zoektocht voor het ganse gezin. Op zaterdag barst het feest pas helemaal los met een dansavond met de Francois Toorre Band. Zondag is altijd erg druk met om 9 uur een bepijlde motorrit en om 11 uur een aperitiefconcert van Koninklijke Harmonie ‘De Eendracht’. In de namiddag is er een showbizznamiddag met Lissa Lewis, The Real Time Ban, Gene Thomas en Sergio. Maandag 2 september sluiten ze de feesten af met vanaf 9 uur de 18de Langelede wandeltocht, een schieting op de liggende wip en ’s avonds ‘Homo Langelitis’. “Dat is een ludieke afvalrace waarbij we op zoek gaan naar de meest perfecte inwoner van de Langelede”, klinkt het bij de plaatselijke feestcommissie. De legendarische Nacht van de Langelede sluit de kermis af. Naar goede gewoonte zijn zowel DJ Peter Van Praag als Les Folles de Gand op de afspraak.