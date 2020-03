Krantenwinkel Jocani heropent de deuren Kristof Vereecke

25 maart 2020

14u53 0 Wachtebeke De bekende krantenwinkel Jocani heropent donderdag of vrijdag de deuren. De krantenwinkel sloot op 18 maart de deuren uit voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Ondertussen deden de uitbaters de nodige aanpassingen zodat ze veilig kunnen werken.

Op 17 maart besliste de Vlaamse regering dat alle krantenwinkels open konden blijven ten tijde van de coronacrisis. Toch sloten Britta en Jochen van de bekende krantwenwinkel Jocani in het centrum van Wachtebeke de deuren. “We konden gewoon de veiligheid van onszelf en die van de klanten niet garanderen. Lichamelijk contact is bijna onvermijdelijk. Vandaar dat we besloten onze zaak tijdelijk te sluiten”, zegt Britta.

Social distance

Donderdag of vrijdag gaat de winkel opnieuw open. “Ondertussen hebben we plexiglas geplaatst aan onze balies. Daardoor kunnen we gevraagde social distance maatregel beter handhaven. Nu nog wachten op de levering van de kranten. Daarom weten we nog niet zeker of we donderdag of vrijdag open gaan. We kijken er hoe dan ook naar uit onze klanten met open armen en de nodige afstand te verwelkomen.”