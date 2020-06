Koeien op stap tijdens ochtendspits in Warande Kristof Vereecke

04 juni 2020

08u34 6

Het gras is altijd groener aan de overkant van de weide en dus besloten twee koeien het deze ochtend op een wandelen te zetten in de Warandewijk in Wachtebeke.

De koeien ontsnapten vanop een weiland in de buurt en zorgden voor redelijk wat verkeershinder. Zo is de Warande ’s ochtends een druk bereden weg voor al wie vanuit Wachtebeke de R4 op wil richting Gent. Een opmerkzame automobiliste postte het voorval op de Facebookgroep ‘Ge zijt van Wabeke als ge….’ Ongetwijfeld om andere chauffeurs te verwittigen. De twee koeien zorgden echter voor heel wat hilariteit. “Het einde van de lockdown is duidelijk in zicht” of “Hier in Wachtebeke kan je alles zien”, waren maar twee van de vele reacties op het bijzondere tafereel. De twee dieren zullen zich hun avontuur ongetwijfeld nog lang herinneren.