Kinderen maken in Puyenbroeck voortaan spelenderwijs kennis met gevaren van de dode hoek Kristof Vereecke

15 september 2020

15u06 1 Wachtebeke Gezinnen, scholen en verenigingen kunnen dankzij een nieuw en uniek speeltuig in het provinciaal domein van Puyenbroeck kennismaken met de gevaren van de dode hoek. Het speeltuig versterkt de educatieve werking en de verkeerslessen van het domein.

Bezoekers met kinderen kunnen het speeltuig vanaf vandaag zelfstandig verkennen. “Het is ontworpen voor kinderen van 8 tot 12 jaar en heeft speelzones in de laadbak en de cabine”, vertelt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor recreatiedomeinen. “Gevaarlijke zones rond het voertuig zijn rood gemarkeerd zodat ouders en kinderen in één oogopslag het begrip ‘dode hoek’ begrijpen. Kinderen kunnen ook zelf plaatsnemen als chauffeur en speels het verschil tussen de gevaarlijk en veilige zones zien.”

Verkeerslessen

Scholen of verenigingen konden in het verleden in Puyenbroeck al terecht voor verkeerslessen voor kinderen uit de derde graad lager onderwijs. Vanaf nu worden deze lessen aangevuld met het thema ‘dode hoek’. Een verkeerscoach zorgt hier telkens voor deskundige begeleiding. De vijfde- en zesdehaars van Freinetschool Het Prisma uit Gent kregen vandaag de primeur.

50 dodehoekongevallen per jaar

Bij de provincie zijn ze erg opgetogen met hun nieuwste aanwinst. “Volgens het Vias Institute gebeuren er jaarlijks 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers, waaronder een pak 11- en 12-jarige fietsers. Recent onderzoek toont aan dat kwetsbare weggebruikers het gevaar vaak fout inschatten. Door dit speeltuig biedt de Provincie aan scholen, verenigingen en gezinnen de kans om kinderen op elk moment te wijzen op de gevaren van dodehoekzones”, besluit Annemie Charlier. Met het nieuwe speeltuig is een kost van 33.275 euro gemoeid.