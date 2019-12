Kerk Overslag zondag decor voor gezellige ‘Winterfair’: “Willen er echt een familiefeest van maken” Kristof Vereecke

13 december 2019

22u49 5 Wachtebeke De kerk van Overslag is komende zondag voor het eerst het decor voor een ‘Winterfair’. Maar liefst 39 standhouders verkopen er vanaf 11 uur de leukste geschenkartikelen. Buiten is er een foodcorner en voor de kinderen is er zelfs een heuse winterkermis.

Vorig jaar vond de eerste editie van de Overslagse Winterfair plaats op de basisschool van Overslag. Door de wegenwerken voor de schoolpoort niet meteen ideaal, toch werd de eerste editie gesmaakt. Dit jaar verhuist de Winterfair naar de ontwijde kerk van Overslag. “Een betere locatie kunnen we ons niet dromen”, zegt Marleen De Vleesschauwer. “Het decor ademt van nature kerstsfeer en met onze 39 standhouders belooft het gezellig druk te worden. Het aanbod aan producten is sowieso erg divers: van kinderkledij, over geschenkartikelen tot juwelen en artisanale producten. Genieters zullen zeker aan hun trekken komen.”

Familiefeest

In Warm-e-beke mag natuurlijk ook het goede doel niet ontbreken. Zo mag de Warmste Week dit jaar wel in Kortrijk doorgaan, ook op de Winterfair zal je een drietal goede doelen kunnen steunen. Ook wie niet van shoppen houdt, zal er aan zijn trekken komen. Buiten is er een grote food- en drinkcorner en voor de kinderen zijn er twee kermisattracties, kindergrime en zal er geknutseld kunnen worden. “Elk kind die zijn ingekleurde kleurplaat meebrengt mag bovendien eens in de ton grabbelen. We willen er een echt familiefeest van maken!”

De Winterfair in de kerk van Overslag start om 11 uur. Tegen 20 uur sluit de kerk de deuren, maar gaat het winterfeest buiten nog even door. De inkom is volledig gratis.