Kerk Overslag steeds meer decor voor evenementen en concerten Kristof Vereecke

12 november 2019

11u45 0 Wachtebeke Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie rond de herbestemming van de kerk van Overslag. Die moet bepalen wat de toekomst wordt van de kerk. Die toekomst lijkt echter al redelijk duidelijk te worden. Zo wordt de kerk steeds meer gebruikt voor evenementen en concerten.

Vorig jaar organiseerden de provincie en Vormingplus Gent-Eeklo een participatietraject rond de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in het tweelandendorpje Overslag. Uit dat participatietraject bleek dat de Overslagnaar zijn kerk in de toekomst graag ingevuld ziet als een multifunctionele ruimte voor cultuur en vrije tijd, ontmoeting en kleinschalige commerciële activiteiten. De haalbaarheidsstudie moet nu kijken of daar ook toekomstmuziek in zit. Als het aan het verenigingsleven in Wachtebeke ligt, is het antwoord ontegensprekelijk ja. Zo wordt de kerk nu al zeer regelmatig gebruikt voor evenementen en concerten.

Stef Bos

Afgelopen zondag organiseerde de Langeledeschool er een zeer geslaagd benefietconcert met Stef Bos. Tijdens het concert liet Stef Bos weten erg te spreken te zijn over de kerk als concertlocatie. “Moet ik niet altijd een uur rijden om op te kunnen treden voor een fijn publiek.” Ongetwijfeld muziek in de oren van burgemeester Rudy Van Cronenburg (sp.a) die zelf liet weten erg onder de indruk te zijn van het concert. “Stef bracht een uniek optreden met veel humor en veel mooie emoties voor een bomvolle kerk. De staande ovatie was meer dan terecht. Dit smaakt naar meer.”

Recent organiseerde ook Harmonie Concordia twee uitverkochte concerten in de kerk en voetbalclub SK Wachtebeke organiseerde er een erg sfeervol steakfestijn. Een mens zou zich beginnen afvragen of een haalbaarheidsstudie nog wel zin heeft.