Kans op 'brexitparking Puyenbroeck’ steeds kleiner, maar nog niet van de baan Gemeente en provincie kregen nog geen officiële bevestiging Kristof Vereecke

13 december 2019

17u28 0 Wachtebeke Ondanks eerdere berichten blijkt het verhaal van de Brexitparking op het provinciaal domein van Puyenbroeck nog niet volledig van de baan. De kans wordt wel steeds kleiner. Zeker nu de Gentse haven een ‘brexitparking’ plant voor ruim 540 vrachtwagens.

Wachtebeeks N-VA-gemeenteraadslid Diederik Lacayse pakte deze ochtend triomfantelijk uit met het nieuws dat er definitief geen brexitparking komt op de parking van het provinciaal domein van Puyenbroeck. Burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) ontkende dat nieuws evenwel meteen. “Zowel wij als mijn collega’s hebben daarover geen officiële bevestiging gekregen. Zolang die er niets is, blijft het afwachten. Zeker omdat ook de provincie nog geen enkel signaal kreeg dat de plannen van de baan zouden zijn.”

Gentse haven

Toch ziet het er steeds minder waarschijnlijk uit dat de parking er komt. “Als er geen harde Brexit komt, is van de parking sowieso nooit geen sprake.” Maar ook de Gentse haven doet zijn duit in het zakje. Zo zijn er plannen voor een brexitparking’ in de Gentse haven. Dat heeft de Gentse havenschepen Sofie Bracke (Open Vld) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld). Een eerste stap is een parking voor 142 trucks. En als dat niet zou volstaan houdt North Sea Port nog extra capaciteit achter de hand van ruim 400 plaatsen, op acht extra tijdelijke parkeerterreinen. Naast de brexitparking zal er in Gent ook een extra post van de douane opgericht worden om de douaneformaliteiten snel af te handelen.