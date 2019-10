Isaura Chalmet komt terug thuis in cultuurhuis Safarken Expositie nog tot en met 10 november te bezoeken Kristof Vereecke

29 oktober 2019

Exact 10 jaar nadat ze voor het eerst haar werken tentoonstelde in Wachtebeke, exposeert Isaura Chalmet in Cultuurhuis Safarken aan het Jules Persynplein. Na exposities in Knokke en Eeklo is ze blij om haar werken te tonen aan haar dorpsgenoten.

Isaura is geboren en getogen in Wachtebeke. Ze geeft er ook godsdienst aan Sint-Laurens Secundair Onderwijs. Naast lesgeven zijn schilderen en beeldhouwen haar grote passie. “Ik ga voor artistiek werk dat perfect geïntegreerd is in de ruimte? “Ik luister ook naar wat mensen inspireert. In onderling overleg worden deze gegevens creatief uitgewerkt tot een hedendaags en modern schilderij.”

Haar onderwerpen zijn veelzijdig. Van naakt tot landschap, van verdriet tot geluk, zowel abstract als figuratief. Ze schildert acryl op doek en maakt abstracte beelden. Tot en met 10 november kan je haar werk nog bewonderen in Cultuurhuis ’t Safarken. “Hopelijk komen heel wat mensen even binnenkijken en maken ze op een spontane manier kennis met mijn werken.”

De expositie is nog tot 10 november elke zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur te bewonderen in Cultuurhuis Safarken, Jules Persynplein 6 in Wachtebeke.