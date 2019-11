Inwoners klinken op vernieuwde Ramonshoek en Overslag Kristof Vereecke

23 november 2019

11u28 0 Wachtebeke Na anderhalf jaar werken zijn de Ramonshoek en Overslag opnieuw open voor het verkeer en daar mocht gisteren op geklonken worden.

260 gezinnen werden er aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel en tegelijkertijd werd de schoolomgeving veiliger gemaakt. De werken zijn, op enkele details na, een half jaar vroeger klaar dan verwacht. Na het traditionele knippen van het lint trakteerde de gemeente Wachtebeke de inwoners van Overslag op een hapje en een drankje in de kerk van Overslag. “Het ideaal moment om het stof weg te spoelen”, aldus burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders), die voor de gelegenheid in de preekstoel kroop. Het leverde hem spontaan applaus op. Dat er stevig doorgespoeld moest worden bleek al snel. Zo was er een pak meer volk dan verwacht en raakte de drankvoorraad vroeger dan verwacht uitgeput. Toch keerde iedereen tevreden naar huis na een avondje gezellig buurten.