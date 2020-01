Infovergadering derde fase dorpskernvernieuwing lokt 65 buurtbewoners: “We starten op 17 februari aan Overledebrug Kristof Vereecke

23 januari 2020

07u27 0 Wachtebeke Gisteren kwamen zo’n 65 mensen opdagen tijdens de eerste infovergadering over de start van de derde fase van de dorpskernvernieuwing in Wachtebeke.

Op de infovergadering werd uitleg gegeven over start van de voorbereidende werken. “Die werken starten op maandag 17 februari aan Overledebrug in de Meersstraat”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Dat zal wel wat hinder met zich meebrengen, maar je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Uiteindelijk zal het eindresultaat een pak mooier en veiliger zijn.”

Omleidingen

Over de omleidingen tijdens de werken kon nog geen volledige duidelijkheid gegeven worden. “Die worden binnenkort bekend gemaakt. We zullen de presentatie van gisterenavond ook op onze nieuwe gemeentelijke website zetten.” Ondertussen kunnen burgers terecht in cultuurhuis ’t Safarken voor extra info. Zo kan je er deze week op 5 infopanelen het verloop van de werken gaan bekijken.