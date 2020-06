Honderdjarige ‘juf Valerie’ krijgt muzikaal eerbetoon Kristof Vereecke

02 juni 2020

16u50 3 Wachtebeke Groot feest dinsdag bij wzc Moervaartheem voor de 100ste verjaardag van Valerie De Letter. In Wachtebeke kennen ze haar vooral als ‘juf Valerie’. Zo was ze jarenlang directrice van de lagere school en het klooster en stond ze er onder andere mee aan de wieg van de muziekschool.

Een combo van oud leerlingen kwam speciaal voor ‘juf Valerie’ een muzikaal eerbetoon brengen. Uiteraard volledig volgens de regels van de coronakunst. Valerie en haar medebewoners veilig binnen met het raam open, het combo ervoor. Valerie genoot zichtbaar van het hele gebeuren. “Het is geen eeuwfeest zoals we dat hier gewoon zijn”, zegt directrice Christine Van Acker. “Maar ik denk dat we op deze manier Valerie toch gepast eren. Haar leven stond in het teken van zorgen voor anderen. Als onderwijzeres had ze een bijzondere passie om kinderen dingen bij te leren. Dit combo bewijst dat ze in haar levensdoel geslaagd is.”

Ook de familie uit alle hoeken van het land was aanwezig om mee te vieren vanop een afstandje. Oud worden lijkt er in de genen te zitten. Zo werd Valerie’s maar liefst 106. “We hopen dan ook van harte dat we volgend jaar opnieuw mogen vieren”, zeggen de familie, directie en medebewoners van ‘juf Valerie’.