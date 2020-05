Heropening grote speeltuin Puyenbroeck lokt gezellige drukte uit: “Het is voorlopig beheersbaar” Kristof Vereecke

30 mei 2020

16u20 0 Wachtebeke S inds vandaag mag er opnieuw gespeeld worden op de grote speeltuin van het provinciaal domein van Puyenbroeck. Er gelden wel strenge regels. Het schrok heel wat ouders en hun kroost niet af om er meteen al goed in te vliegen.

Om alles in goede banen te leiden werd de speeltuin onderverdeeld in vier compartimenten. Bij het binnenkomen van het domein krijgt iedereen een briefje mee met de spelregels: twintig kinderen per compartiment, in beweging blijven en maximaal dertig minuutjes speelplezier per compartiment. Twee parkwachters houden de wacht aan de ingang van de speeltuin. “Het is voorlopig allemaal zeer beheersbaar”, zegt Dirk Willems van het provinciaal domein van Puyenbroeck. “We hebben de speeltuin nog maar één keer kort moeten afsluiten. De mensen zijn ook zeer begripvol en volgen de regels goed op.”

Wanneer het te druk wordt, rekenen we op het gezond verstand van de ouders. Hoe dan ook zijn we blij dat de kinderen terug kunnen spelen. Het domein leeft weer wat meer op.” Dirk Willems

Lang op gewacht

Mathis (7), Killian (8), Maxim (10) en Liam (4) uit het naburige Eksaarde kraaiden van de pret op de waterspeeltuin. “Hier hebben ze lang op gewacht”, zegt Evelien Van Hove, mama van Maxim en Mathis. “Tijdens de lockdown zijn we veel komen fietsen in het domein en toen waren ze telkens zeer teleurgesteld dat ze niet op de speeltuin konden. Nu het wel terug mag, hebben we geen seconde getwijfeld. Het is ook niet superdruk. Alles is goed geregeld.”

Zelfde verhaal bij de neefjes Mohamed (8) en Naïl (4) uit Merchtem en Vilvoorde. “Normaal komen we hier bijna elk weekend, maar nu is het vanzelfsprekend een tijdje geleden. We zijn superblij terug te zijn. We houden van de natuur in dit domein. De ouders kunnen hier genieten terwijl de kinderen samen spelen”, lacht mama Dounia.

Gezond verstand

Bij het provinciaal domein van Puyenbroeck hopen ze dat het er tijdens de rest van het Pinksterweekend even gedisciplineerd aan toegaat. “Iedereen is welkom”, zegt Dirk Willems. “Maar wanneer het te druk wordt, rekenen we op het gezond verstand van de ouders. Hoe dan ook zijn we blij dat de kinderen terug kunnen spelen. Het domein leeft weer wat meer op.”



