Heidebos overspoeld door coronawandelaars die regels aan hun laars lappen Kristof Vereecke

24 maart 2020

17u36 0 Wachtebeke Het goede weer en de oproep van de federale regering om solo te blijven bewegen lokt een massa wandelaars, joggers en fietsers naar het Heidebos. “Een goede zaak”, vinden ze bij Natuurpunt. “Iedereen heeft het recht om een frisse neus te halen. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille, zo lappen heel wat bezoekers de regels aan hun lappen en dreigt de jarenlange inzet van de vrijwilligers van Natuurpunt verloren te gaan.”

Het lenteweer zorgt ervoor dat het Heidebos momenteel overspoeld wordt door wandelaars, joggers en fietsers. Nu ook het naburige provinciaal domein van Puyenbroeck gesloten is, lijkt het Heidebos voor vele mensen het ideale alternatief. Maar het succes van het Heidebos heeft ook zijn keerzijde. “We stellen vat dat heel wat mensen de regels aan hun laars lappen. Fietsers wijken af van de toegelaten fietspaden, er wordt verschrikkelijk veel wild geparkeerd en ook loslopende honden zorgen voor een pak overlast”, zegt conservator Gert Du Cheyne.

Broedseizoen

Met het broedseizoen in aantocht is de extra overlast geen goede zaak. “Veel dieren broeden op de grond en worden verstoord als je naast de paden loopt. Loslopende honden zorgen voor gevaar in de natuur. Honden laten een geurspoor na waardoor het moederdier vaak niet meer tot bij de jongen komt. Een hond jaagt vaak ook dieren op. Driekwart van de wandelaars apprecieert ook niet dat honden loslopen.”

Galloways

In het centrale deel van het Heidebos zijn honden zelfs volledig uit den boze. “De gallowayrunderen die hier grazen zijn niet verdraagzaam tegenover honden”, weet Gert Du Cheyne. “Dit kan goed fout lopen. De dieren raken nu al veel meer gestresseerd, omdat ze niet zo veel wandelaars gewoon zijn. We zagen al mensen middenin de kudde staan, klaar om de dieren te aaien. Er zijn ook al problemen gemeld met loslopende honden die de dieren aanvielen.”

Regels

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede vraagt dan ook om deze regels te respecteren “Is het te druk, keer terug naar huis en kom op een rustiger moment terug, probeer de wagen thuis te laten en verlaat de wandelpaden niet. Fietsers en honden zijn niet toegelaten in het centrale deel. Bovenal: laat de gallowayrunderen met rust. Als de runderen je pad kruisen, ga er dan in een grote bocht rond.”