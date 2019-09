Grote garageverkoop op Overslag Tweelandendorpje stelt van 10 tot 16 uur zijn garages open Kristof Vereecke

05 september 2019

16u38 0 Wachtebeke Komende zaterdag organiseert het tweelandendorpje Overslag een grote garageverkoop. Met maar liefst 43 deelnemende adressen lijkt de eerste editie alvast een succes.

“In totaal nemen 32 huizen deel op de Belgische kant en 11 op de Nederlandse kant”, klinkt het bij het organiserende wijkplatform. Tijdens de garageverkoop kunnen deelnemers hun overbodige spulletjes te koop aanbieden. “Dat kan gaan van fietsen, tot kledij en oud speelgoed. Eigenlijk kan alles te koop aangeboden worden. Ruilen mag trouwens ook.” Door de werken op het einde van de Ramonshoek kan er daar wel een klein beetje hinder zijn. “Maar in principe zijn alle garages goed bereikbaar.” De garageverkoop start om 10 uur en eindigt om 16 uur. Een lijst met deelnemers kan afgehaald worden in de Dorpstraat 13 aan de Nederlandse kant van de grens. ‘s Avonds is er een spaghettifestijn in buurthuis ‘De Zwarte Ruiter’.