Groen licht voor haalbaarheidsstudie rond herbestemming kerk Overslag Nieuwe toekomst Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk opnieuw stap dichterbij Kristof Vereecke

31 mei 2019

12u44 0 Wachtebeke Er komt een haalbaarheidsstudie rond de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag. Vorig jaar organiseerden de provincie en Vormingplus Gent-Eeklo een participatietraject rond de herbestemming van de kerk.

Uit dat participatietraject bleek dat de Overslagnaar zijn kerk in de toekomst graag ingevuld ziet als een multifunctionele ruimte voor cultuur en vrije tijd, ontmoeting en kleinschalige commerciële activiteiten. De haalbaarheidsstudie moet nu kijken of daar ook toekomstmuziek in zit. De gemeente Wachtebeke en het kerkbestuur van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag dienden in het begin van het jaar samen een aanvraag in bij het Projectbureau Herbestemming Kerken. Die aanvraag werd nu goedgekeurd. “Dat de haalbaarheidsstudie er komt, is bijzonder fijn nieuws”, klinkt het bij Vormingplus Gent-Eeklo dat mee het participatieproject begeleidde. “Het is opnieuw een grote stap in de richting van een nieuwe toekomst voor de kerk van Overslag.”