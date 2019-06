Gezocht: 500 golden retrievers voor wereldrecordpoging (en deze keer is er een deurwaarder) Kristof Vereecke

19 juni 2019

11u05 39 Wachtebeke Zondag wordt in Wachtebeke voor het tweede jaar op rij een ‘golden retriever-wereldrecordpoging’ georganiseerd. Bedoeling is om zoveel mogelijk golden retrievers op één plek te krijgen.

Vorig jaar braken ze het wereldrecord in Wachtebeke door 303 honden samen te brengen. Maar dat was buiten de Schotten gerekend die het wereldrecord kort daarna op 361 zetten. Frédéric Leidgens, teammanager bij Royal Antwerp FC, deed er zelfs nog een schepje bovenop. Samen met zijn golden retriever Pablo lokte hij begin deze maand 499 golden retrievers naar de Antwerpse Linkeroever voor een soort ‘Tomorrowland voor honden’. Het record werd evenwel niet officieel geregistreerd, omdat er geen deurwaarder aanwezig was.

Festival

Die is er zondag in Wachtebeke wel. Om 15.30 uur komt de deurwaarder langs om de wereldrecordpoging officieel te meten. De organisatoren doen er alvast alles aan om zoveel mogelijk golden retrievers en hun baasjes naar de Wachtebeekse Stationsstraat te loodsen. “We willen er echt een festival voor hondenliefhebbers van maken. Om 11 uur openen de terreinen. Dj Jacob zorgt voor de diervriendelijke beats. In de namiddag zijn er optredens van Rooty Tooth en The Dazzlers. Rond 16 uur hopen we dan bekend te maken dat we het wereldrecord ook officieel gebroken hebben.” Daarnaast zijn er ook 40-tal standjes voor hond en baasje, een eet- en drankstand, kindergrime, springkastelen, een losloopweide,... “Alles om onze viervoeters en hun baasjes de dag van hun leven te bezorgen.”

Carry Goossens

Hondenliefhebber en peter van de wereldrecordpoging Carry Goossens hoopt zondag dan ook goed nieuws te mogen brengen. Ook burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) komt mee tellen. Afspraak zondag vanaf 11 uur op het ‘festivalterrein’, Stationsstraat 170 in Wachtebeke. Wie één of meerdere golden retrievers heeft, en deel wil nemen, kan zich registeren via de website www.goldenretrieverwereldrecord.com.