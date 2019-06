Gers Pardoel headliner op Popeiland Ook Ketnet-sterren van #LikeMe toegevoegd aan affiche Kristof Vereecke

01 juni 2019

12u09 0 Wachtebeke Met Gers Pardoel en de Ketnet-sterren van #LikeMe is het programma van Popeiland volledig.

Het populaire bakvissenfestival op het evenementeneiland van het provinciaal domein van Puyenbroeck gaat dit jaar door op woensdag 26 juni. Eerder kondigde het festival al YouTube-sterren Royalistiq en Don De Jong aan. Zij zullen een spelletje Fortnite spelen op een reuzescherm. Voor de allerkleinsten zijn Kaatje, Viktor en Kamiel van de partij. The Voice Kids-winnares Jade De Rijcke mag het festival openen. Naast veel muziek staat Popeiland ook garant voor een pak randanimatie. Het festival is de jaarlijkse opener van de grote vakantie. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa. Meer info via www.popeiland.be.