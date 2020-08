Gemeenteraad live te volgen via Facebook Kristof Vereecke

26 augustus 2020

16u41 0 Wachtebeke Wie morgen de maandelijkse gemeenteraad wil volgen, kan terecht op de Facebookpagina van de gemeente Wachtebeke. Vanwege coronamaatregelen is er nog steeds geen publiek toegelaten in de gemeenteraadszaal.

“Door de coronamaatregelen mogen er slechts 20 mensen in de raadzaal. Da’s net genoeg om alle raadsleden en onze algemeen directeur een plaatsje te voorzien”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Toch vinden we het belangrijk geïnteresseerden een kans te geven het gebeuren mee te volgen. Daarom hebben we het idee opgevat de gemeenteraad te livestreamen via onze gemeentelijke Facebookpagina. Een primeur.”

De livestream start om 19.30 uur via deze link.