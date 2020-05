Geen Gentse of Lokerse Feesten? Dan brengt Virginie het spitburgerkraam maar naar Wachtebeke Kristof Vereecke

29 mei 2020

12u03 14 Wachtebeke Dit jaar geen Gentse en Lokerse Feesten, dus ook geen overheerlijke spitburgers. Dat is buiten Virginie Sanchez van Partychef gerekend. Een heel weekend lang verkoopt ze spitburgers en andere streetfood vanuit haar rock-a-billykraampje in de Melkerijstraat.

“Sinds het begin van de crisis verzorgen we al takeaway maaltijden. Dat loopt goed. Voor het pinksterweekend wilden we eens iets anders doen. Omdat er dit jaar geen festivals zijn, wilden we het over die boeg gooien. Wie eet er niet graag een spitburger of een hamburger als hij naar de Lokerse of de Gentse Feesten trekt? Om onze klanten toch een beetje een festivalgevoel te gunnen, bereiden we een heel weekend spitburgers, hamburgers en andere streetfood op onze parking in de Melkerijstraat. Uiteraard blijft ook ons andere gamma in het assortiment, maar we gaan toch voor een zonnig takeaway weekend met een klein festivalrandje.”

Virginie is open op zaterdag, zondag en maandag van 10 tot 14 uur en van 17 tot 20 uur. Reserveren kan via 0476 67 57 32.