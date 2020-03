Frituur ruimt plaats voor uitbreiding gemeentehuis Kristof Vereecke

07 maart 2020

17u35 0 Wachtebeke In Wachtebeke is gestart met de sloop van de frituur die grenst aan het gemeentehuis. De gemeente plant er een uitbreiding van hun patrimonium.

Frituur Silo, het vroegere Pol Patat, was een bekend straatgezicht in Wachtebeke. De gemeente kocht het gebouw een hele tijd geleden om op termijn het gemeentehuis uit te breiden. Met de sloop maakt het die plannen nu ook hard. Bedoeling is om de OCMW-diensten onder te brengen in de nieuwe vleugel van het gemeentehuis. “We willen onze burgers vanuit één centraal punt helpen. Daarom voorzien we voor de verbouwing van het gemeentehuis anderhalf miljoen euro. Eén van de ingrepen die daar voor nodig zijn, is de afbraak van de frituur naast de deur. Tegen 2022 moeten de werken afgerond zijn”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). Ex-frituur uitbater Pol Vande Weghe, beter bekend als Pol Patat, reageerde emotioneel. “Dit is toch een stuk van je leven", postte hij op Facebook. “Ik heb hier schitterende tijden beleefd. Ik mis het nog elke dag.”