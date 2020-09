Fietsenmaker waarschuwt voor duimspijkers op fietssnelweg tussen Wachtebeke en Moerbeke Kristof Vereecke

18 september 2020

18u16 0 Wachtebeke Fietsenmaker Davy la Heyne uit Moerbeke waarschuwt op sociale media voor duimspijkers op de nieuwe fietssnelweg tussen Wachtebeke en Moerbeke.

“Het is misschien een raar bericht om als fietsenmaker te plaatsen, maar het is nu al enkele weken dat ik bijna elke dag mensen bij mij krijg met duimspijkers in de banden”, vertelt hij in de facebookgroep ‘Moerbeke-Waas’. “Bijna al deze mensen zijn lek gereden op de fietssnelweg tussen Moerbeke en Wachtebeke. Dus wees alert!” De Moerbeekse fietsenmaker heeft ook nog een boodschap voor de vandalen: “Stop ermee!” Het bericht lokt heel wat reacties uit. Ook veel wandelaars en hondeneigenaars gebruiken de fiets-o-strade. “Ik wil het niet meemaken dat mijn hond in zo’n duimspijker trapt”, is maar één van de vele dankbare reacties op het bericht.