Fietsen, sneukelen en muziek tijdens Sluizekermis Ze verkiezen er komend weekend ook de mooiste voortuin Kristof Vereecke

08 juli 2019

Vrijdag start de kermis op de Sluize in Wachtebeke met een grote sneukelwandeltocht. Ze gaan er ook op zoek naar de mooiste voortuin uit de buurt.

Gans het weekend staat bol van de activiteit rond de befaamde blauwwitte feesttent tussen de Langelede en de Overslagdijk. Vrijdag starten ze er met een grote sneukelwandeltocht. Zaterdagochtend kan je er tussen 8 en 13 uur deelnemen aan een mountainbiketocht, ’s avonds is er vanaf 19 uur een gezellig steakfestijn. Vanaf 21 uur staan The Twins en Andrea Schön er op het podium. Ook zondag kan je er komen mountainbiken. Inschrijven kan tussen 8 en 10.30 uur. In de namiddag staat een muzieknamiddag op de agenda met optredens van local hero Gert Nevejans, de Pittaboys en Johan Veugelers. Ze verkiezen er ook de mooiste voortuin. Om 20 uur gaat ook nog een luchtballon de lucht in. Maandag is er bingo en kaart en afsluiten doen ze op de Sluize traditioneel op dinsdag met de jaarlijkse wielerwedstrijd. Meer info en inschrijven via fkdesluize@hotmail.com of 0486/06.00.10.