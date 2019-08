Festivalganger in rolstoel crowdsurft op The Qontinent Jeffrey Dujardin

13 augustus 2019

Dit weekend was het tijd voor de twaalfde editie van het hardstyle-festival The Qontinent. Gespreid over drie dagen zakten afgelopen weekend 35.000 feestvierders af naar het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Dat de sfeer goed zat, dat was al snel duidelijk. Na de prepartij die op vrijdag, hadden de festivalgangers nog niet gedaan met feesten. Een rolstoelgebruiker kreeg zo een moment om nooit te vergeten, de jongeman kon al crowdsurfend zijn festivalweekend starten.