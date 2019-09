Families genieten tijdens Viking Run Obstacle running steeds populairder bij gezinnen Kristof Vereecke

01 september 2019

15u24 1 Wachtebeke Voor de tweede keer pakten de organisatoren van de befaamde Viking Run met een ‘family edition’. Heel wat gezinnen gingen zondag de uitdaging aan. Allemaal met een enorme glimlach op het gezicht.

Ook het gezin Van Evelyn Vanbiervliet en Stijn Olbrechts uit Gentbrugge tekende present. “Dit is een geweldig evenement om samen met de kinderen te doen”, zegt Stijn. “De kinderen genieten ervan om samen met ons de hindernissen te overwinnen. Het is een echte teambuilding op gezinsmaat Victor (8), Josefien (6) en neefje Sem konden hun enthousiasme dan ook niet wegsteken. “Het is de tweede keer dat we dit doen, maar voor ons part komen we volgend jaar gewoon terug”, besluit papa Stijn. De Viking Run was opnieuw een overdonderend succes. Steeds meer mensen, en nu ook gezinnen, maken er een vaste afspraak van in hun agenda. Het was over de koppen lopen in het provinciaal domein van Puyenbroeck.