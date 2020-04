Ereschepen Gerard Nevejans (85) overleden Kristof Vereecke

12 april 2020

16u11 0 Wachtebeke In Wachtebeke is ereschepen Gerard Nevejans (85) overleden. Nevejans was achttien jaar schepen en stond mee aan de wieg van de legendarische Safarkensmarkt.

Gerard Nevejans was jarenlang één van de spilfiguren van het sociale leven in Wachtebeke. Zo was hij niet alleen een zeer gewaardeerd schepen, hij stond ook mee aan de wieg van de Safarkensmarkt, het grote volksfeest dat elke tweede zondag van augustus honderden mensen op de been brengt in Wachtebeke. Nevejans was eveneens oprichter van vissersclub De Vrije Vissers en de plaatselijke postzegelclub.

Stempel gedrukt

“Zijn overlijden is een groot verlies voor de gemeente Wachtebeke”, reageert burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Als schepen heeft hij zijn stempel gedrukt op onze gemeente. Dat hij mee aan de wieg stond van de Safarkensmarkt zegt alles. Het was iemand die altijd in het belang van de gemeente en zijn mensen dacht. Over de partijgrenzen heen. Dat heb ik altijd enorm aan Gerard gewaardeerd. We deelden ook heel wat standpunten. We nemen afscheid van een echte volksmens. Wachtebeke zal hem missen.”

Nevejans laat een vrouw Georgette, twee zonen Kurt en Gert en een aantal kleinkinderen achter. Het afscheid is wegens coronamaatregelen in intieme kring. In juli vorig jaar vierde het echtpaar Nevejans nog hun zestigste huwelijksverjaardag.