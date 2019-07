Enorme opkomst voor afscheid van verongelukte Jens (20): “Je ging het verder schoppen dan iedereen” Wouter Spillebeen

26 juli 2019

17u20 13 Wachtebeke Ruim duizend vrienden, familieleden en kennissen van Jens Hamerlinck (20) uit Wachtebeke kwamen vrijdag afscheid nemen in het crematorium van Lochristi. Jens kwam om het leven toen een wagen met vier jongeren vorige week zaterdag op de terugweg van de Gentse Feesten tegen een verlichtingspaal reed. Intussen stelt vader Filip zich burgerlijke partij tegen ramptoeristen die een foto verspreidden van vlak na het ongeval waarop Jens zichtbaar in beeld is.

Zaterdagochtend stuurde Jens nog een berichtje naar zijn vader. “Ik dacht dat hij al wakker was, maar een uur later was hij dood”, zei vader Filip bij de uitvaartplechtigheid. Jens stapte die ochtend namelijk met drie vrienden in de wagen nadat ze samen zijn verjaardag hadden gevierd op de Gentse Feesten. T.D., die achter het stuur zat, verloor in de Dendermondesteenweg de controle over de wagen en ging van de weg af. Daar, op slechts tweehonderd meter van hun bestemming, reed de wagen in op een verlichtingspaal.

De klap was enorm. Passagier B.B. (19) uit Nazareth werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en vecht nog steeds voor zijn leven. De chauffeur en een vierde inzittende kwamen er met lichte verwondingen van af. Voor Jens kwam alle hulp echter te laat. Hij liet ter plaatse het leven. De chauffeur werd opgepakt en aangehouden toen bleek dat hij onder invloed was van alcohol en veel te snel reed.

Groot hart

Het verlies van het jonge leven raakte velen. Ruim duizend vrienden, familieleden en kennissen kwamen Jens vrijdag een laatste groet brengen in het crematorium Westlede in Lochristi. “Bedankt voor de zoon die je was”, sprak Filip zijn zoon toe. “Je was puur, behulpzaam, lief en eerlijk. Je was een voorbeeld voor velen. We waren soms boos op elkaar, maar dat is wat een relatie is. Het is de hoogste vorm van liefde. Mijn hart brak in twee toen ik hoorde dat je er niet meer was.”

Ook vrienden van Jens namen het woord tijdens de emotionele afscheidsplechtigheid. Ze prezen Jens voor zijn onuitputtelijke ambitie. “Jij ging het verder schoppen dan iedereen. Je was de man met een plan en ging er altijd voor. Maar naast die stoere kant, had je ook een groot hart. Je stond altijd paraat om je familie en vrienden te helpen. We beloven dat we alles zullen doen om je trots te maken.”

Privacy

Beide grootmoeders van Jens bereidden een tekst voor. Ze vertelden dat Jens zijn draai gevonden had met zijn studies Internationaal Ondernemen. “Je wilde in Parijs gaan studeren en had me al gevraagd of ik een weekendje zou langskomen. Ik keek er al enorm naar uit. Je was mijn toeverlaat en vertrouwenspersoon. Nu zal je altijd in mijn hart blijven.” “We nemen je mee overal waar we gaan”, schreef broertje Victor (9) in een brief. “Soms stopt de wereld met draaien. Het is oneerlijk, onwerkelijk, onlogisch en onaanvaardbaar dat je er niet meer bent.”

Intussen heeft vader Filip zich burgerlijke partij gesteld tegen ramptoeristen die vlak na het ongeval foto’s namen en verspreidden via sociale media. Op de zeer expliciete foto’s zijn de overleden Jens en de zwaargewonde B. duidelijk zichtbaar. De politie liet de foto’s offline halen zodra ze op de hoogte waren van het bestaan en voert verder onderzoek naar de ramptoeristen. Die riskeren vervolging voor de schending van de privacywetgeving. Met de burgerlijke partijstelling wil Filip de boodschap verspreiden dat het voor nabestaanden afschuwelijk is om met zo’n beelden geconfronteerd te worden.