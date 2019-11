Drie personen opgepakt voor wietplantage in Nachtegaalstraat Cedric Matthys

28 november 2019

18u10 0 Wachtebeke De politie heeft drie personen ingerekend die verantwoordelijk waren voor de wietplantage in de Nachtegaalstraat in Wachtebeke. Dat meldt het parket. De plantage werd dinsdagochtend ontmanteld.

Een honderdtal afgeknipte plantjes achteraan in de tuin. Dat is wat nu nog rest van de wietplantage in de Nachtegaalstraat in Wachtebeke. Dinsdagochtend viel de politie rond 6.30 uur binnen in het pand en haalde het leeg. “Bewoner E.C. is geen onbekende voor het gerecht”, zegt een buurvrouw. “Hij heeft al eens drie maanden vastgezeten, maar toen hij vrij kwam deed hij gewoon voort. Iedereen wist wat er gaande was in zijn huis, maar ik wou er zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Als ik gure zaakjes zag gebeuren, deed ik gewoon mijn rolluik naar beneden. Mijn kleinkinderen zijn vaak bij mij. Ik zou niet willen dat hen iets overkomt.”

Te opvallend

Het parket van Oost-Vlaanderen liet donderdagavond weten dat er voorlopig drie personen zijn ingerekend. Wie welke rol speelde in de organisatie is voorlopig onduidelijk. Wel zag de buurt vaak verschillende mensen over de vloer komen. “Soms sleurden ze opvallend veel zakken potgrond aan”, laat een buur weten. “Uiteraard vonden we dat vreemd, maar ik had er geen last van. E.C. liet ons met rust en wij hem. Al zou het me niet verbazen mocht iemand de politie getipt hebben. Het was gewoon te opvallend.”