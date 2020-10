Drie coronabesmettingen maar Langeledeschool blijft open: “Weinig risico dat het virus zich verspreid heeft naar andere leerlingen of personeel” Kristof Vereecke

12 oktober 2020

21u43 11 Wachtebeke Bij de Langeledeschool in Wachtebeke werden drie kinderen positief getest op corona. Het gaat om drie kinderen uit hetzelfde gezin.

De directie van de Langeledeschool stelde alle ouders al op de hoogte. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding werd ingeschakeld. “De CLB-arts zal de contacten van de leerlingen in kaart brengen. Gezien de jonge leeftijd van de besmette personen, is er weinig risico dat het virus zich verder verspreid heeft naar andere leerlingen of personeelsleden. Het risico op besmetting is dus laag”, klinkt het in een brief aan de ouders.

De personen met wie de besmette leerlingen in contact geweest zijn, moeten voorlopig niet in quarantaine. De school vraagt wel extra aandacht te hebben voor de voorzorgsmaatregelen zoals extra handhygiëne, voldoende afstand en mondmasker voor volwassenen. Alle kinderen welkom op school, de lessen gaan gewoon door. Ook de betrokken juffen werken verder op voorwaarde dat ze geen symptomen vertonen en alle coronamaatregelen opvolgen.

Zeeklassen

“Leerlingen en personeelsleden die geen verder bericht ontvangen, mogen er van uitgaan dat zij gewoon naar school kunnen komen. Ondertussen is het wel belangrijk dat u als ouder aandachtig bent voor symptomen die kunnen wijzen op een COVID-19-besmetting. Bij twijfel contacteer je best de huisarts”, klinkt het nog. Volgende week staan er zeeklassen gepland op de school. “Samen met het CLB gaan we bekijken in welke mate de zeeklassen al dan niet kunnen doorgaan.”