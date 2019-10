Dorpskernvernieuwing ‘fase 3’ vervroegd: “Werken starten voorjaar 2020” Bakkerij Leon tegen de vlakte Kristof Vereecke

08 oktober 2019

10u51 0 Wachtebeke De langverwachte derde fase van de dorpskernvernieuwing in het centrum van Wachtebeke start volgend voorjaar. Dat is vroeger dan voorzien. Ondertussen sneuvelde met ‘bakker Leon’ een monument om plaats te maken voor nieuwbouw.

Fase 1 en fase2 van de dorpskernvernieuwing lijken al eeuwen geleden afgerond. Ondertussen wacht Wachtebeke koortsachtig op de uitvoering van deel 3. “Het betreft het stuk van de Meerstraat richting Dorp, Godshuisstraat, Lindestraat, Smishoek en Rechtstro”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “De werken zullen een grote invloed hebben op de verkeerssituatie in ons dorp. Bedoeling is om in het voorjaar 2020 te starten met de voorbereidende werken. De eigenlijke riolerings- en wegenwerken staan voor het najaar op de agenda. Er zal in fasen gewerkt worden zodat de winkels zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Uiteraard komen er ook nog een aantal infomomenten om de bewoners en handelaars uitgebreid te informeren.” In afwachting van de werken kreeg het centrum van Wachtebeke al deels een nieuwe aanblik. Zo ging de vroeger bakkerij Leon op de hoek van de Smishoek en de Godshuisstraat tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwbouwproject.