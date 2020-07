Dochter (14) moet toekijken hoe vader in elkaar geslagen wordt: “Hij ligt in coma en we weten niet of hij het gaat halen”

Wachtebeke

Na een schermutseling van zondagavond aan de jeugdlokalen in de Godshuisstraat , vecht slachtoffer B.P. uit Wachtebeke nog altijd voor zijn leven. Voor de ogen van zijn 14-jarige dochter werd hij in een coma geslagen. “Het is vreselijk dat ze dat moest zien”, reageert de familie. “We kunnen alleen maar vermoeden waarom hij werd aangevallen.”