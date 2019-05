Dieven stelen propaantank: “Hoop dat ze berouw krijgen” Wouter Spillebeen en Kristof Vereecke

22u02 5 Wachtebeke In de Bovenhoek in Wachtebeke is zaterdagochtend een opvallende diefstal gepleegd. De propaantank van bewoners werd er op een vrachtwagen geladen en meegenomen. “Onze buurman dacht dat ze in opdracht van ons aan het werken waren.”

Marianne Hollebosch is kwaad op de dieven. “Ze moeten van een ander zijn spullen blijven, ook al staan die op een stuk grond dat er niet vaak betreden uitziet”, reageert ze. De propaantank stond op een afgesloten terrein achteraan haar grond. Zaterdagochtend tussen 7.37 en 8 uur laadden de dieven de tank op hun vrachtwagen en reden ze ermee weg. Een buurman zag hen, maar ging ervan uit dat de mannen in opdracht van de eigenaars aan het werken waren.

De vrachtwagen is op bewakingscamerabeelden vastgelegd. “U krijgt nog tot zondagavond om de tank eerlijk terug te bezorgen. Anders zullen onze camerabeelden en die van onze buurman overgemaakt worden aan de politie”, schreeg Marianne op facebook. “Ik hoop nog steeds dat de dief berouw krijgt”, reageert ze zondagavond, terwijl ze plant om maandag naar de politie te stappen.

De oproep op facebook leverde nog geen tank op, maar een getuige zag de vrachtwagen wel al rijden in de Stationsstraat in Wachtebeke, in de richting van Zelzate. Wie meer informatie heeft over de diefstal of de locatie van de vrachtwagen, kan contact opnemen met de lokale politie op het nummer 09 310 33 00.