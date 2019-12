Dieven stelen hakselaar op boerderij in Sint-Elooipolder Eigenaars zijn op zoek naar getuigen Kristof Vereecke

08 december 2019

09u47 0 Wachtebeke Dieven hebben een hakselaar gestolen op de boerderij van Geert Verbiest en Evelien Verhulst in de Overslagse Sint-Elooipolder.

“We zijn op zoek naar getuigen”, zegt Evelien Verhulst. “Mensen die iets verdacht gezien hebben in de periode van 5 tot en met 6 december, of de hakselaar zien opduiken, mogen zich altijd melden. Het gaat om een hakselaar van het merk Eliet. De dieven probeerden ook nog een tweede hakselaar mee te nemen, maar dat is gelukkig niet gelukt. De hakselaar werd gedemonteerd van de tractor en klaargemaakt met spanbanden, maar was wellicht te zwaar om mee te nemen. Ze zijn wel nog aan de haal met een cardan van onze tractor en vijf rollen omheiningsdraad. Uiteraard hebben we onmiddellijk de politie verwittigd. Die voeren nu extra controles uit. We hebben ook extra camera’s geïnstalleerd. Tips mogen naar 0470 643 257.”