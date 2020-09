Deel kerkhof Overslag wordt parkzone: “Hopelijk behandelt de gemeente onze dierbaren met het nodige respect” Kristof Vereecke

24 september 2020

09u25 0 Wachtebeke Woensdag startte de sanering van het kerkhof van Overslag. Het rechtergedeelte van het kerkhof wordt parkzone. De inwoners van het tweelandendorpje maken zich zorgen over de stoffelijke resten van hun dierbaren, maar dat is volgens de gemeente niet nodig.

Gisteren startte een aannemer met de sanering van de begraafplaats rond de Overslagse Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk. De graven en het columbarium moeten er plaats ruimen voor een nieuwe groene parkzone. Vooraf kregen de betrokken families de vraag wat er met de stoffelijke resten van hun dierbaren moest gebeuren. Sommigen kozen ervoor om de stoffelijke resten te laten verhuizen naar de andere kant van het kerkhof. “Daar kunnen ze tot 2034 blijven liggen. In principe is het de bedoeling dat daarna ook dat gedeelte van het kerkhof gesaneerd wordt”, zegt schepen van openbare werken Eddy Heirwegh (Open Vld).

Monumentje

De graven waarvoor geen aanvraag is verdwijnen. “Al kozen sommige mensen er wel voor de urnes te komen halen en zelf een plekje te geven thuis of uit te strooien op een bijzondere plek”, weet Heirwegh. Ter nagedachtenis van de graven komt er bovendien een monumentje achteraan de kerk. Sommige nabestaanden maken zich zorgen. “We kunnen alleen maar hopen dat de gemeente onze dierbaren het nodige respect verleent”, klinkt het in een anonieme reactie. “Niet iedereen voelt zich zo goed bij dit dossier.” Volgens Heirwegh is er geen reden tot ongerustheid. “Ik zal er persoonlijk over waken dat alles correct verloopt. Bovendien heeft de aannemer erg veel ervaring in dit soort werken.”