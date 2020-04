Coronapatiënte ‘Tante Rachel’ viert 100ste verjaardag in zwaar getroffen wzc De Mey. En dat doet ze met veel plezier al wuivend in openlucht (en op afstand) Kristof Vereecke

23 april 2020

16u53 0 Wachtebeke Na weken corona-ellende viel er vandaag eindelijk nog iets te vieren in het zwaar getroffen woon- en zorgcentrum De Mey in Wachtebeke. Inwoners, personeel en omwonenden vierden er de honderdste verjaardag van Rachel Vervaet. “Ze is een teken van hoop in deze bange dagen”, verwoordde burgemeester Rudy Van Cronenburg (sp.a) het gevoel van velen.

Woon- en zorgcentrum De Mey in Wachtebeke is al weken in de ban van het coronavirus. 75% van bewoners en personeel testte er recent positief op Covid-19. Amper 13 bewoners zijn er momenteel coronavrij. Vorige week werd zelfs een crisismanager aangesteld om de situatie te beheersen. Vandaag heerste er voor het eerst sinds lang opnieuw een gevoel van hoop in De Mey. Dat had alles te maken met de honderdste verjaardag van Rachel Vervaet. ‘Tante Rachel’, zoals iedereen haar noemt, verblijft momenteel op de zogenaamde covid-afdeling van het woon- en zorgcentrum, maar kwam voor haar honderdste verjaardag met veel plezier buiten vieren met de buurt. Ze voelt zich dan ook totaal niet ziek en vertoont geen symptomen. De gemeentediensten hadden er met hekkens voor gezorgd dat de nodige social distance gegarandeerd kon worden. De burgemeester zorgde voor een speech, er was livemuziek en er werd zelfs een coronapolonaise, waarbij alle deelnemers anderhalve meter afstand hielden, gedanst. Speciaal voor de gelegenheid deelde het personeel van het woon- in zorgcentrum in hun speciale veiligheidspakken wafels uit aan de omstaanders. Een bijzonder beeld. De nog erg kranige ‘tante Rachel’, zoals gans het rusthuis haar noemt, genoot zichtbaar in het lentezonnetje. Ze baatte jarenlang een slagerij uit in de Kerkstraat en is dan ook goed gekend in Wachtebeke

“Dankzij Rachel kunnen we terug glimlachen. Al weken zijn we hier aan het vechten met het beest. Rachel zorgt voor hoop. Rudy Van Cronenburg

Kentering

“Ze is een teken van hoop in bange dagen”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (sp.a). “Dankzij Rachel kunnen we terug glimlachen. Al weken zijn we hier aan het vechten met het beest. Rachel zorgt voor hoop. Sinds hier vorige week een crisismanager werd aangesteld, heerst er ook opnieuw een positieve sfeer in het woon- en zorgcentrum. Ik heb massa’s bewondering voor het personeel dat hier dagelijkse staat om het beste van zichzelf te geven. Ik heb het gevoel dat we de kentering ingezet hebben. Rachel is voor mij het symbool van die kentering. Ik hoop echt van harte dat we hier volgend jaar opnieuw samen zijn om Rachel haar 101ste verjaardag te vieren. Ik beloof Rachel nu al dat ik haar dan eens stevig ga vast pakken en dat we gaan dansen. Ze kan niet voor niks tien jaar liegen!”



