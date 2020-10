Corona treft nu voornamelijk jonge mensen in Wachtebeke Kristof Vereecke

05 oktober 2020

22u00 16 Wachtebeke In Wachtebeke zijn er de laatste maand 9 nieuwe coronabesmettingen. Daar waar tijdens de eerste golf vooral de bewoners en het personeel van de woon- en zorgcentra getroffen werden, lijken nu vooral jonge mensen besmet te geraken.

“We moeten waakzaam blijven”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Ook in Wachtebeke stijgt het aantal besmettingen. Sinds het begin van corona hebben we nu 108 besmettingen geteld. Op het ogenblik zijn er 4 besmette inwoners in de laatste 14 dagen en 9 in de laatste maand. Allemaal jonge mensen uit diverse wijken uit onze gemeente.”

Basisregels

De burgemeester roept zijn inwoners daarom op de basisregels te blijven handhaven. “Afstand bewaren, mondmasker en handen wassen.” Van Cronenburg looft ook de cafébazen en de scholen voor hun aanpak. “Op de terrassen aan cafés loopt het prima tot op heden. Als het positief is, willen we het ook zeggen. Hopelijk trekt iedereen de lijn ook door naar binnen nu het kouder wordt buiten. Ook aan de scholen en in de woon- en zorgcentra loopt het goed. De meeste ouders komen de kinderen afhalen met mondmasker en ook in onze woon- zorgcentra kunnen we het virus voorlopig buiten houden.”