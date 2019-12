Chauffeur in bebouwde kom waant zich op snelweg Wouter Spillebeen

16 december 2019

19u59 9 Wachtebeke Bij een verkeerscontrole van politiezone Puyenbroeck in Wachtebeke is een chauffeur betrapt die aan 130 kilometer per uur door de bebouwde kom vlamde. De politie organiseerde doorheen het weekend verschillende controleacties.

Zaterdag stelde de politie zich op ter hoogte van de Warande in Wachtebeke, waar maximaal 50 kilometer per uur toegelaten is. Van de 315 chauffeurs die voorbij reden, hield 37 procent zich niet aan de maximumsnelheid. Een chauffeur waande zich op de snelweg en passeerde aan de controlepost aan een snelheid van 130 kilometer per uur. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken.

In Bastelare in Lochristi reed zaterdag 16 procent van de gecontroleerde chauffeurs te snel. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 80 kilometer per uur. In De Terweststraat in Moerbeke-Waas hield 6 procent zich niet aan de maximumsnelheid. Daar was ook een chauffeur onder invloed van verdovende middelen.

Zondag concentreerde de politie zich op chauffeurs onder invloed. In Wachtebeke bliezen alle chauffeurs negatief. In Hijfte, Lochristi was een chauffeur onder invloed en in de Bosdreef in Lochristi liepen drie chauffeurs tegen de lamp. Een van hen moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren. Te slechtste resultaten komen uit de Stationsstraat in Lochristi, waar 12 van de 40 gecontroleerde chauffeurs te veel op hadden. Twee rijbewijzen zijn er meteen ingetrokken en de wagen van een chauffeur zonder geldig rijbewijs is in beslag genomen.