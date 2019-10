Buurtbewoners en (hang)jongeren maken afspraken rond overlast Jules Persynplein Jeugdopbouwwerker komt er voorlopig niet

Kristof Vereecke

03 oktober 2019

16u44 0 Wachtebeke Betere afspraken tussen buurtbewoners en de plaatselijke (hang)jongeren moeten ervoor zorgen dat de overlast op en rond het Jules Persynplein verdwijnt. Dat is het resultaat van een overleg tussen de gemeente, buurtbewoners, jongeren en politie.

Donderdagavond organiseerde het gemeentebestuur een overleg tussen de buurtbewoners van het Jules Persynplein en de zogenaamde hangjongeren die er voor overlast zorgen. De buurt klaagt over geluidsoverlast, zwerfvuil,…. Tijdens de jongste gemeenteraad werd door oppositiepartijen CD&V en N-VA zelfs gewag gemaakt van een drugsprobleem. “We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen die er zijn”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Maar tijdens het overleg werd al snel duidelijk dat het water niet zo diep is als het lijkt. Er was wel degelijk toenadering tussen de buurtbewoners en de jongeren. Zo zijn er afspraken gemaakt rond geluidsoverlast en de zwerfvuilproblematiek. Drie jongeren hebben zich zelfs kandidaat gesteld om propere pionier te worden en mee het Jules Persynplein proper te houden.”

Evalueren

Van Cronenburg hoopt nu dat iedereen zich aan zijn afspraken houdt. “Binnen zes maanden gaan we evalueren. De winter staat voor de deur en dus is er ook minder problematiek. Toch hoop ik dat de constructieve sfeer van het overleg zich ook doorzet in realiteit. Zo niet zullen we andere maatregelen moeten treffen.”

Geen jeugdopbouwwerker

Van Cronenburg kijkt daarbij vooral naar de politie. “Er is duidelijk gesteld dat drugs niet kan. Het is ook de bedoeling dit te handhaven.” Een jeugdopbouwwerker zoals in Zelzate lijkt voorlopig geen optie. “We hadden voorgesteld om samen met Zelzate een extra jeugdopbouwwerker aan te werven, maar Zelzate heeft hier de middelen niet voor. Daarom gaan we nu bespreken of we op termijn zelf een jeugdopbouwwerker kunnen aanwerven, maar dat is lange termijnvisie.” Volgens Van Cronenburg zou zo’n jeugdopbouwwerker wel een verschil kunnen maken. “Het gaat hier niet enkel over het Jules Persynplein, maar ook over andere buurten. Via zo’n opbouwwerker zouden we de buurten en de jongeren dichter bij elkaar kunnen brengen en dingen bespreekbaar maken. Maar hopelijk kan het voorlopig ook zonder.”