Buurtbewoners dagen gemeente voor burgerlijke rechtbank: “Rechter moet beslissen of Bovenhoek heraangelegd wordt of niet” Aardeweg ligt jaar na herstel al opnieuw vol putten en krakers Kristof Vereecke

31 mei 2019

13u58 0 Wachtebeke Twee gezinnen uit de Bovenhoek in Wachtebeke dagen hun gemeentebestuur voor de burgerlijke rechtbank omdat ze vinden dat hun straat niet goed hersteld werd. De gemeente deed naar eigen zeggen herhaaldelijke pogingen om tegemoet te komen aan hun vragen, maar wacht nu de rechtszaak af.

Iets meer dan een jaar geleden liet de gemeente Wachtebeke de Bovenhoek opnieuw aanleggen. Bedoeling was om de vele putten in de aardeweg te dichten en zo het comfort van de buurt te vergroten. Dat draaide enigszins anders uit. De buurt wordt al bijna een jaar geteisterd door cementstof, bovendien lijkt het wegdek een echt maanlandschap. De gemeente deed ondertussen wat ze kan om te bemiddelen. Er waren meerdere plaatsbezoeken, het wegdek werd bewaterd, putten tijdelijk gevuld,…. Toch blijven de problemen. De buurtbewoners wijzen naar de aannemer. “Het is duidelijk dat hier grove fouten gemaakt zijn”, zegt Dirk Van De Genachte. “Onze straat werd vol puin en afval gekapt. Ik heb een officieel verslag van de gemeente waarin staat dat ook zij er zo over denken, maar toch blijven we in de miserie zitten en beweegt er niks.”

Vrederechter

Van De Genachte daagde de gemeente vorige week voor de vrederechter, maar de gemeente stuurde zijn kat. Daarom daagt Van De Genachte de gemeente nu voor de burgerlijke rechtbank. Eerder deden zijn buren hetzelfde. “We willen dat onze straat deftig hersteld wordt”, klinkt het onomwonden. “Het kan niet dat een aannemer zomaar straffeloos van alles in onze straat komt kappen.”

Rechter beslist

Schepen van Openbare Werken Eddy Heirwegh (Open VLD) legt zich neer bij de feiten. “We wachten de rechtszaak af. Als gemeentebestuur hebben we alles gedaan wat in onze macht lag om die mensen te helpen. We denken nog na over het plaatsen van een tractorsluis om het doorgaand verkeer te beperken, maar ook dat zien de bewoners niet zitten. Als er nieuwe putten zijn in de weg zullen we ze dichten, maar verder dan dat gaan we niet meer. Het zal de rechter zijn die beslist of de Bovenhoek heraangelegd wordt of niet.”