Burgemeesters huldigen nieuwe ambulancepost in: “Moerbeke is niet langer een zwarte vlek” Cedric Matthys

06 januari 2020

14u20 0 Wachtebeke Met een ritje in een ziekenwagen hebben de burgemeesters van Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke hun nieuwe ambulancepost ingehuldigd. De post verhuisde van Zelzate naar Wachtebeke en is voortaan permanent bemand. “Zo gaat er minder kostbare tijd verloren.”

Op minder dan een kwartier moet in 90 procent van de gevallen medische hulp voor jouw deur staan. Dat is de limiet die de FOD Volksgezondheid oplegt. “Toch haalden we deze grens in Moerbeke vaak niet”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open VLD). “In onze gemeente moesten ambulanciers uit een post van Sint-Gillis-Waas, Lochristi of Zelzate komen. Ik was dan ook direct gewonnen voor het idee om de post van Zelzate te verplaatsen naar Wachtebeke. Moerbeke is nu veel dichter bij. Onze burgers kunnen sneller geholpen worden.”

Permanent bemand

De Caluwé opende maandagvoormiddag de nieuwe wachtpost samen met Rudy Van Cronenburg (sp.a) en Brent Meuleman (sp.a), respectievelijk burgemeesters van Wachtebeke en Zelzate. De drie burgervaders maakten een ritje met een ambulance van de oude post in Zelzate naar de nieuwe post in Wachtebeke. Bij aankomst kregen ze een luid applaus en liet Brent Meuleman zich positief uit over de samenwerking. “Hoewel de post nu niet meer in onze gemeente ligt”, zei de burgemeester van Zelzate, “komt het ook onze inwoners ten goede. Niet alleen ligt de post op amper drie kilometer van waar hij zich vroeger bevond, ook is hij voortaan permanent bemand. In Zelzate waren de ambulanciers slechts 12 uur per dag fysiek aanwezig in het gebouw. Buiten deze permanentie moesten we hen van thuis oproepen. Die kostbare tijd gaat nu niet meer verloren.”

Ideale ligging

Het pand waar de nieuwe post in huist, is eigendom van Proximus. Er staan systemen in om telefoonlijnen door te schakelen, maar deze technologie neemt steeds minder plaats in. Hierdoor kwamen sommige ruimtes leeg te staan. “We huren deze ruimtes nu voor vijf jaar”, zegt Wim Van Zele , commandant van de brandweerzone Centrum, waar ook de ambulancepost deel van uitmaakt. “Het is nog niet duidelijk wat Proximus juist met de gebouwen van plan is, maar indien nodig kopen we ze aan. De ligging is immers ideaal. We zitten vlakbij de R4 en de E34.” In de wachtpost zullen permanent twee ambulanciers aanwezig zijn.