Burgemeester maakt zich boos omdat Wachtebekenaren omleidingen niet respecteren: “Afsluitingen opzij zetten en arbeiders uitschelden, is niet het Wachtebeke dat ik ken!” Kristof Vereecke

03 augustus 2020

21u50 0 Wachtebeke Vandaag startte een nieuwe fase van de dorpskernvernieuwing in Wachtebeke. Heel wat Wachtebekenaren namen het daarbij niet zo nauw met de omleidingen. In een oproep op sociale media vraagt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) zijn inwoners de regels beter te respecteren. Hij kondigt meteen ook meer politiecontroles aan.

“Afsluitingen opzij zetten, arbeiders die hun werk doen uitschelden. En dat allemaal voor werken die amper enkele weken duren en terwijl er een veilige omleiding voorzien is. Dat maakt mij boos”, zegt Rudy Van Cronenburg, die toegeeft dat het vandaag een chaotische dag was in het dorp van Wachtebeke. “Maar is dat niet vaak het geval op dag één van wegenwerken? Alhoewel de hervatting van de werken aan de dorpskernvernieuwing lang van te voren en de voorbije weken regelmatig werden aangekondigd, wisten sommige automobilisten plots van niks en negeerden ze verbodstekens, reden straten in waar ze niks te zoeken hadden.”

Signalisatie moet beter

Van Cronenburg gaf wel toe dat de signalisatie beter kon. “De firma die daarvoor betaald wordt, heeft gefaald. Dat moet vanaf morgen veel beter. Maar dat wil niet zeggen dat men arbeiders zomaar moet uitschelden. Dit doet echt niet denken aan het warme Wachtebeke dat ik ken. Er zijn geen excuses om personeel van een bouwfirma te hinderen en uit te schelden”

Politie

Van Cronenburg kondigt meteen ook meer controles aan. “De politie zal meer controleren en patrouilleren. Vastgestelde overtredingen zullen geverbaliseerd worden. Het enige wat we vragen zijn respect, geduld en menselijkheid. Gebruik jullie verstand. Indien dat echt niet mogelijk is, kan ik nog altijd aan mijn schepencollege voorstellen om Wachtebeke autovrij te maken.”