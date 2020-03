Burgemeester in vrijwillige quarantaine: “Sommigen fantaseren meteen over een feestje” Wouter Spillebeen

15u48 0 Wachtebeke Burgemeester van Wachtebeke Rudy Van Cronenburg (Anders) reageert uit zijn vrijwillige quarantaine op de kritiek die hij ontving. “Ik ben inderdaad even bij een familielid geweest, maar van een verjaardagsfeestje was helemaal geen sprake.”

De burgemeester is uit vrije wil in afzondering gegaan en werkt nog zeker tien dagen van thuis uit. “Ik heb daarover gesproken met mijn huisarts. Die zei dat het niet echt nodig was, maar ik neem het zekere voor het onzekere”, legt hij uit. Afgelopen zondag is hij namelijk kort bij zijn zus geweest. “Mijn schoonbroer, die jarig was, was er ook en hij is intussen opgenomen in het ziekenhuis. Hij is steeds op een ruime afstand van mij gebleven, maar toch heb ik die beslissing genomen.”

Zodra het nieuws bekend raakte dat de burgemeester zich afzonderde, kreeg hij kritiek. “Ze fantaseren meteen over een verjaardagsfeestje, maar dat was het helemaal niet”, legt Van Cronenburg uit. “Ik ga meestal op zondag eten bij mijn zus. Sinds de invoering van de coronamaatregelen kan dat natuurlijk niet. Daarom had mijn zus een kant-en-klare maaltijd voor me klaargezet. Ik ben die gewoon gaan halen en heb die thuis opgegeten. Bovendien ben ik alleenstaand, dus het is wel toegestaan om contact te hebben met één persoon.”

“Ik vind het vooral jammer dat er eerst kritiek komt op mij en dat weinigen vragen hoe het gesteld is met mijn zieke schoonbroer”, gaat de burgemeester verder. “Gelukkig heeft hij goed nieuws gekregen: Hij mag over een drietal dagen naar huis. Intussen heb ik wel al veel steunbetuigingen gekregen. Dat doet goed.”