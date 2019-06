Buitenzwembad Puyenbroeck zeker nog een week dicht Herstellingswerken duren langer dan voorzien Kristof Vereecke

03 juni 2019

18u17 0 Wachtebeke Het buitenzwembad van het provinciaal domein van Puyenbroeck blijft zeker nog tot maandag 10 juni dicht. Dat meldde de provincie zonet op zijn website.

Er is een probleem met de hoofdleiding van het bad. “Vorige week dinsdag hebben we opnieuw een lek in de hoofdleiding vastgesteld waardoor de kelder van het zwembad helemaal onder water stond”, zegt Luc De Rudder van het provinciaal domein. Heel wat zwemmers hoopten deze week opnieuw baantjes te kunnen trekken in Puyenbroeck, maar dat lijkt er niet in te zitten. “De problemen zijn groter dan voorzien waardoor we het zwembad noodgedwongen een hele week moeten sluiten”, klinkt het nog. Het is al de tweede keer op korte tijd dat het buitenzwembad dicht moet wegens een lek. Daarnaast is het binnenzwembad zeker nog tot eind oktober gesloten wegens grote renovatiewerken. Voor de meest recente updates rond het zwemgebeuren in Puyenbroeck kan je terecht op www.puyenbroeck.be.