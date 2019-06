Buitenzwembad Puyenbroeck uitzonderlijk langer open door extreme hitte: Zwemmen tot 22 uur! Kristof Vereecke

25 juni 2019

14u34 0 Wachtebeke Het buitenzwembad van Puyenbroeck blijft vanwege de extreme hitte de komende dagen uitzonderlijk open tot 22 uur.

“Mensen die na school of het werk nog wat willen afkoelen, zijn meer dan welkom”, klinkt het in een persbericht. Opgelet! De laatste zwemmers worden toegelaten om 21.15 uur. Om 22 uur sluit het zwembad de deuren. De regeling geldt enkel vandaag, morgen en overmorgen. Vrijdag sluit het zwembad om 18.30 uur. Met deze beslissing maakt de provincie ongetwijfeld heel wat goed bij de vele zwemmers in de buurt. Zo was het zwembad de afgelopen weken gesloten vanwege problemen met de leidingen. Nu de problemen eindelijk achter de rug zijn, kan er extra lang gezwommen worden.